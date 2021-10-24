TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - Haberler
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TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 farklı noktada 15'ten fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara istikametine ulaşım kapandı.

Tem Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15'ten fazla araç birbirine girdi.

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

YARALILAR VAR

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebiyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
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