TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Tem Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15'ten fazla araç birbirine girdi.

YARALILAR VAR

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebiyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri