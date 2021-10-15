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Teknoloji başında geçen süre bağımlılığı artırıyor

İhlas Haber Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Yerel
Teknoloji başında geçen süre bağımlılığı artırıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde kadınlara teknoloji bağımlılığı anlatıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde kadınlara teknoloji bağımlılığı anlatıldı. Teknoloji bağımlılığının en büyük belirtisinin kişinin teknolojik cihazın başında harcanan sürenin giderek artması olduğunu belirten rehber öğretmen Emre Yıldırım, "Bağımlılık tedavi gerektiren bir durumdur. Uzmanlar tarafından ilaç tedavisi, terapi ya da kısıtlamalar konulabilir" dedi.

Bağcılar Belediyesi' ve Yeşilay iş birliğiyle "Teknoloji ve Madde Bağımlılığı" konulu farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe her yaştan kadın katıldı. Programın konuşmacısı olan Rehber Öğretmen Emre Yıldırım, bağımlılığın tanımı, belirtileri, risk faktörleri, risk grupları ve çözüm yolları başlıkları altında sunum yaptı.

Gelişmeleri kaçırma korkusu

Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline geldiğini söyleyen Yıldırım, "Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar, oyun konsolları teknoloji bağımlılığıyla ilgili en çok problem yaşadığımız cihazlar. İnsanın teknolojiyle ilişkisini araştıran psikologlar, bilim adamları bağımlılığı, 'Kişinin bir nesneye veya davranışa karşı üstünlük kontrolünü kaybetmesi, onsuz yapamamaya başlamasıdır' diye tanımlıyor. Bağımlılık direkt olarak değil ilgi ve merakla başlıyor. Kişinin teknoloji başında harcadığı sürenin giderek artması bağımlılığı da artırıyor. Bu da bağımlılığın en büyük belirtilerinden biri. Aynı durum madde bağımlılığında da vardır. Her seferinde daha çok almak isterler. Yapılan araştırmalarda bağımlıların cihaza ulaşamadıklarında olumsuz tepkiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Kişi sosyal medyaya giremese, oyun oynayamasa bile zihni hep onunla meşgul oluyor. Son zamanlarda 'Gelişmeleri kaçırma' diye bir korku ortaya çıktı. Sosyal medyaya bakamadığı zaman çok önemli şeyler olmuş ve kendisi de bunları kaçırmış gibi hissediyor. Bu durum da bağımlılığı tetikliyor" dedi.

Kısıtlamalar koyulabilir

Bağımlılığın tedavi gerektiren bir durum olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, "Uzman kişiler tarafından tahlil edilmesi tanı konulması gerekir. Gerek ilaç gerekse terapi uygulanır. Gerekirse veliyle iş birliği halinde kısıtlamalar koyulur" diye konuştu. Velilere uyarılarda da bulunan Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı. - İSTANBUL

Teknoloji başında geçen süre bağımlılığı artırıyor

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