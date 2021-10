Teknofest'ten Altın Madalya, Birincilik ve Birçok Ödülle Döndük

Havacılık alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl 21 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında dördüncü kez İstanbul'da gerçekleşti. Teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırma hedefiyle düzenlenen festivalin teknoloji yarışmaları alanından Özyeğin Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, 1 altın ve 3 bronz madalya, 1 birincilik ve 1 üçüncülük ile döndüler.

Roketten otonom sistemlere, yapay zekadan sualtı sistemlerine kadar 35 farklı kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan Teknofest 2021'de diğer senelerden farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Ulaşımda Yapay Zeka, Sağlıkta Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler alanında yarışmalar yer aldı.

Teknofest kapsamında düzenlenen ISIF 2021 Patent Yarışması'nda; Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Pınar Mengüç tez danışmanlığındaki doktora öğrencimiz Tufan Akba "A Solar Power Generating System and the Method of Generating Electricity and Providing Heat in Such a System" başlıklı patenti ile altın madalya, Prof. Dr. Mehmet Arık ve yüksek lisans mezunu öğrencimiz Muhammed Nasır İnan "Flow Controlled Effective Led Based Lighting System" başlıklı patenti ile bronz madalya, Prof. Dr. Murat Uysal ve diğer ortak buluşçular "System and Method For Speed Estimation, Detection and Ranging Using Visible Light in Vehicles" başlıklı buluş ile bronz madalya, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyeleri Barkan Uğurlu ve Polat Şendur ile yüksek lisans öğrencileri Mehmet C. Yıldırım, Sinan Emre, Mustafa Derman, Sinan Coruk "A Wearable Lower Extremity Exoskeleton" başlıklı patent ile bronz madalyaya layık görüldüler. Travel Datathon 2021 Yarışması'nda, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Örsan Özener rehberliğindeki yüksek lisans öğrencilerimiz Faruk Erdoğan Buldur, Taha Varol, Eren Atsız ve Zeynel Batuhan Organ birincilik, Karma Sürü Simülasyonu Yarışması'nda ise Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan mentorluğundaki yüksek lisans öğrencilerimiz Furkan Cantürk, Cihan Eran, Ayşenur Külünk ve lisans öğrencimiz Emre Kenar üçüncülük ile döndüler.

Projelere liderlik eden tüm akademisyenlerimizi ve emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

