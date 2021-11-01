Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Er, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği üyesi 68 yaşındaki Er, akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazi Er, Pınarça Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Pınarça Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Er ailesi ve yakınları ile Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, muharip gaziler, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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