Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları başladı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu denize düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan diğer şahsın bulunması için gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları bu sabah yeninden başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Mürefte Mahallesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu denize düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan diğer şahsın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri gece geç saatlere kadar arama çalışması yaptı. Şahsın bulunması için Şarköy İlçesinin tüm kıyıları helikopter desteğiyle de adeta abluka altına alındı. Gece yarısı verilen arama çalışmaları bu sabah yeninden başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında karaya yatan gemiye yardıma giden, botta olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. O sırada botta bulunan M.B. ve M.A. ise denize düşerek gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri denize düşen M.A.'ya (46) ulaşarak, şahsın cansız bedeni Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevre illerden ve havadan destek

Denizde kaybolan M.B.'nin (29) bulunması için ise bölgeye Tekirdağ merkez ve Çanakkale'den destek ekipler sevk edilerek, denizdeki arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri de deniz kıyısında el fenerleri ve çeşitli ışıklandırma sistemleri ile arama faaliyetlerini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de havadan arama ve tarama faaliyetlerine destek verdi. - TEKİRDAĞ