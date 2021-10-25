Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan römorköre yardıma giderken alabora olan bottan denize düşerek kaybolan şahsı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan römorköre yardıma giderken alabora olan bottan denize düşerek kaybolan şahsı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor.

Olay, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Mürefte Limanı önlerinde karaya oturan römorköre yardıma giden bot olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Ters dönen bottaki 2 kişi denize düşerken, olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale'den ekipler sevk edildi. Ekipler M.A.'nın cansız bedenine ulaşırken, denizde kaybolan M.B.'yi arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerine bir helikopter de gelerek arama çalışmalarına destek verdi. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizde arama yaparken, helikopter de havadan arama çalışmalarına destek veriyor.

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title