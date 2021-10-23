TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Sakarya'da konuştu Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, "Kadınlarımızın üretim sürecinde yerlerini almalarını sağlayabilirsek siyasetteki katılımları da kendiliğinden gelecektir." dedi.

Sapanca ilçesinde bir otelde KEFEK ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimince İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansının mali desteğiyle "Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında "Yasa Taramalarının Sunumu Toplantısı" düzenlendi.

Programda konuşan KEFEK Başkanı Aksal, insanlık tarihi boyunca kadınların dünyanın kaderini değiştirecek büyük değişimlerin fitilini yakan ilk adımları attığını söyledi.

Böyle tarihi bir sürecin sonunda kadına dair hak edilen seviyede bir fırsat eşitliğinin konuşulmasının dünyanın temel sorunlarından biri olduğunu belirten Aksal, "Kadın haklarının eşitlenmesi; tamamlanması gereken bir zafiyet değil, tam tersi dünyanın terazisinden kaldırdığınızda dengeleri alt üst edecek bir güce sahiptir. Kadın ve erkek bu dünya terazisinin iki vazgeçilmez parçasıdır." diye konuştu.

Aksal, KEFEK ve BM Kadın Birimi arasında çalışmalar yapıldığını, diğer çalıştay ve çalışmalarda kadının güçlendirilmesi alanında kilit faktörün ekonomi olduğunu ve kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekliliğini fark ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın üretim sürecinde yerlerini almalarını sağlayabilirsek siyasetteki katılımları da kendiliğinden gelecektir. Kadınlarımız iş dünyasında 'Ben varım.' diyebilirlerse bürokrasiye katılımları arkadan gelecektir. Diğer bir ifadeyle kadınların siyasette ve is dünyasında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması ancak onların ekonomik sürece katılımlarının artırılmasıyla sağlanabilir."

Ekonomi, ticaret, finans, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve kooperatiflere ilişkin yasal mevzuatın kadın erkek eşitliği çerçevesinde uzmanlarca tarandığını dile getiren Aksal, ekonomik mevzuatın taranmasında görev alan uzmanlara ve süreci yürüten BM Kadın Birimi temsilcilerine teşekkür etti.

BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova da programda toplumsal cinsiyete duyarlı yasa, mevzuat ve bütçeleme, kadınların siyasetteki temsilinin ve liderliğinin artırılması gibi kadın hakları konusunda kilit rol oynayan konuları tartışacaklarını ifade ederek kadın ve kız çocuklarının eşit ve adil bir toplumda yaşayabilmesinin bu uygulamaların sistematik ve kararlı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı Türkiye Direktörü Malin Stawe ise İsveç olarak kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmedeki ulusal mücadeleleri kapsamında küresel ve bölgesel Avrupa standartlarının ve normatif çerçevelerin oldukça faydasını gördüklerini belirterek bu çerçeveler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.