TBMM Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım Koçak Farma'yı Ziyaret Etti

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, koronavirüse karşı hem aşı, hem ilaç geliştirme çalışmaları devam eden Koçak Farma firmasını ziyaret etti.

Ziyarette Meclis Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak tarafından karşılandı. Ardından Meclis Başkanı Şentop, Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Koçak Farma Toplantı Salonu'nda korovirüse karşı geliştirme süreci devam eden aşı ve ilaç hakkında bilgi aldılar.

Sonrasında Meclis Başkanı Şentop, Vali Yıldırım ve beraberindekiler, fabrikayı gezdiler.

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