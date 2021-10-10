TBMM 27. Dönem Başkanı Kahraman Valimizi Ziyaret Etti

KAYSERİ (Habermetre) - Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) 27. Dönem Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Valimiz Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Kahraman, Valimizden ilimizde yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı. TBMM 27. Dönem Başkanı Kahraman ve beraberindekileri ağırlayan Valimiz, ziyaretlerinde duyduğu memnuniyet belirterek, kendilerine teşekkür etti. Valilik ziyaretinde Kahraman'a; Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 23. 24. 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş eşlik etti.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri