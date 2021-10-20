Tavuk kümesi tartışmasında kuzenini öldürdü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, İsmail Ü. (26), tavuk kümesi nedeniyle çıkan tartışmada dayısının oğlu İsmail Güllü'yü (47) göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Güllü, akrabalarına ait arsaya tavuk kümesi yaptı. Kümesteki tavuklardan rahatsız olan İsmail Ü., kuzeni İsmail Güllü'den kümesi kaldırmasını istedi. Ancak Güllü, kümesi kaldırmadı. Bunun üzerine İsmail Ü., kümesi kendi sökünce, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmail Ü., evinden aldığı tabancayla, kuzeni İsmail Güllü'yü göğsünden yaraladı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Güllü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kuzenini vuran İsmail Ü. ise olaydan kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.