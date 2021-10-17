Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 8. kilometresinde yol yapım çalışmalarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yüksel Çalun yönetimindeki 16 GE 863 plakalı otomobil ile İsmail Bekar idaresindeki 26 GL 244 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler yara almazken her iki araçta bulunan Fadime Bekar, Mustafa Bekar ve Sümeyye Sadım yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

 Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

 Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı

Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu
Magazin Derya Tuna Tolga Akış Zeynep Bastık Okan Bayülgen
Spor Sergio Perez Sergen Yalçın Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Salih Ayhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:35:13. #1.12#