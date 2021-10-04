Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş

Dünya Yürüyüş günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri'nde yürüyüş düzenlendi.

TERMAL, YALOVA (İHA) - Dünya Yürüyüş günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri'nde yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Göbel Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve ilçe protokolü, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yapan gruba daha sonra simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, "Dünya Yürüyüş günü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Tavşanlı'mızda da yürüyüş düzenledik. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız katılıyor bu yürüyüşlere. Göbel Termal tesislerimizde bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tabi harketli hayat çok önemli, bugün pek çok hastalığın sebebi hareketsiz yaşam. Amaçlarımızdan biri de buna dikkat çekmek." dedi.

Vatandaşlar ise etkinliği düzenleyenler için teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin sık sık olmasını temenni ettiler. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş

Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş

Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tavşanlı'da en geniş kapsamlı yürüyüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:38:41. #1.11#