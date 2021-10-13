Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'den İHA'ya ziyaret

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İhlas Haber Ajansı (İHA) Tatvan Bürosu'nu ziyaret etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kısa bir süre önce açılan İHA Tatvan Bürosu'nu ziyaret ederek, İHA Muhabiri Mücahit Tarlan ile kent gündemi üzerine sohbet etti. Belediye çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Geylani, Tatvan'a hizmet noktasında medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın dünyada ve Türkiye'de önemli bir yere sahip medya kuruluşu olduğunu vurgulayan Başkan Geylani, İHA muhabiri Mücahit Tarlan'a görevlerinde başarılar diledi.

İHA muhabiri Mücahit Tarlan ise, yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Geylani'ye teşekkür etti. - BİTLİS