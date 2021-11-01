"Tam Oldu Derken" Bağcılar'da sahne aldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Gördükleri ilgiden memnun kalan oyuncular, kendilerini tiyatroseverler ile buluşturan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

Kovid-19 salgını sebebiyle uzun bir süre seyirciden uzak kalan tiyatrolar, yeni dönemle birlikte perdelerini açtı. Bağcılar Belediyesi de kültür etkinlikleri çerçevesinde en beğenilen tiyatro oyunlarını ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Sahnelenen oyunlardan biri de ünlü oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver ile Nazlı Kar'ın da rol aldığı "Tam Oldu Derken" oyunu oldu.

Aile içi iletişimin önemini aktarıyor

Bağcılar Belediyesi başkanlık binası konferans salonunda sahne alan oyun, yoğun ilgi gördü. Bir çiftin çocuklarının evliliğini konu alan olaylar ve aile içi iletişimin öneminin aktarıldığı oyun seyircilerden tam not aldı. Oyuncular, kendilerine tiyatroseverlerle bir araya gelme fırsatı veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da teşekkürlerini iletti.

Tiyatro oyunları başta olmak üzere kültür sanat faaliyetleri sezon boyunca her ay devam edecek.

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