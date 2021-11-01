BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - "TAM OLDU DERKEN" BAĞCILAR'DA SAHNE ALDI

Kültür etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi başkanlık binası konferans salonunda sahne alan "Tam Oldu Derken" adlı tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Gördükleri ilgiden memnun kalan oyuncular, kendilerini tiyatroseverler ile buluşturan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

Kovid-19 salgını sebebiyle uzun bir süre seyirciden uzak kalan tiyatrolar, yeni dönemle birlikte perdelerini açtı. Bağcılar Belediyesi de kültür etkinlikleri çerçevesinde en beğenilen tiyatro oyunlarını ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Sahnelenen oyunlardan biri de ünlü oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver ile Nazlı Kar'ın da rol aldığı "Tam Oldu Derken" oyunu oldu.

Aile içi iletişimin önemini aktarıyor

Bağcılar Belediyesi başkanlık binası konferans salonunda sahne alan oyun, yoğun ilgi gördü. Bir çiftin çocuklarının evliliğini konu alan olaylar ve aile içi iletişimin öneminin aktarıldığı oyun seyircilerden tam not aldı. Oyuncular, kendilerine tiyatroseverlerle bir araya gelme fırsatı veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da teşekkürlerini iletti.

Tiyatro oyunları başta olmak üzere kültür sanat faaliyetleri sezon boyunca her ay devam edecek.

Oluşturulma Tarihi : 01. 11. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Mavi Beyazlılar Lige Galibiyetle Başladı Bağcılar Belediyesi Yüzme Yarışması 2021 Özel Öğrencilerden "Geri Dönüşüm" Sergisi Cumhuriyetin Nabzı Bağcılar'da Attı Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı Bağcılar Belediyesi'nin Güvenli İnternet Projesi 3B, ... Mahmut Toptaş: Moda Olsun Diye "Deistim" Diyorlar Ordu Günleri İstanbul'da Kan Bağışı Organizasyonu Ekim 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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