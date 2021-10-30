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Taksim Meydanı'nda taksici denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Meydanı'nda taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde 12 kuralın yer aldığı broşürü dağıttı.

Taksim Meydanı'nda taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde 12 kuralın yer aldığı broşürü dağıttı.

Trafik polislerince Taksim Meydanı'nda taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi. Öte yandan, denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı.

(HZE-İD-ÖK-Y)

Taksim Meydanı'nda taksici denetimi

Taksim Meydanı'nda taksici denetimi

Taksim Meydanı'nda taksici denetimi

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