Tacizciden şok ifade: 'Şeytana uydum' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum" Taciz suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi.

BUCA, İZMİR (İHA) - Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum"
Taciz suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Öte yandan zanlının eşkalinin, tacize uğradığını söyleyerek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği ortaya çıktı.

Buca'da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi.

DÜĞÜN KASETİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi, tacize uğrayan kadınlardan birinin, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kamerası incelendi ve şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed Gözgürmez olduğu belirlenip, kaçış yollarındaki güvenlik kameraları da incelenerek gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Öte yandan emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Amed G.'nin, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tacizciden şok ifade: Şeytana uydum

Tacizciden şok ifade: Şeytana uydum

Tacizciden şok ifade: Şeytana uydum

Tacizciden şok ifade:
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek

Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek

 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mahmut Özer Devlet Bahçeli
Magazin Işıl Sergen Burak Sergen Amelia Hamlin Pınar Deniz
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tacizciden şok ifade: 'Şeytana uydum' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:31:38. #1.12#