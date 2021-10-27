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'Taciz' iddiası gençleri ayağa kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Taciz' iddiası gençleri ayağa kaldırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yaşındaki komşunun kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yaşındaki komşunun kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya tepki gösteren gençler şahsın evini taşladı.

Olay, 12 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde evine giden 14 yaşındaki Y.B.'yi "Seni eve bırakayım" diye arabasına bindiren komşusu H.S (60), iddiaya göre 14 yaşındaki küçük kıza elle ve sözlü olarak tacizde bulundu. Küçük kızın tepki göstermesi üzere aracı durdurup indirdi. Ailesine söyleyemeyen Y.B. 10 gün sonra durumu bir arkadaşına anlatması üzerine, bir grup genç H.S'nin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri evin önünden uzaklaştırdı. Y.B. durumu babasına anlattı. Aile H.S.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.S. çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasına tepki gösteren bir grup genç, H.S'nin Çilehane Mahallesi'ndeki evinin camlarına taş atarak kırdı. Bir süre polis ekipleri evi koruma altına aldı. H.S. evi terk etmek zorunda kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

'Taciz' iddiası gençleri ayağa kaldırdı

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