Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Sağlık
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Pınar Deniz Kate Middleton Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Mesut Özil Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:05:28. #1.13#