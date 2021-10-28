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Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Sungurlu'da Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Sungurlu'da Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törene İlçe Kaymakam Fatih Görmüş, Refik Kaymakam Mücahit Aydoğdu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları

Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları

Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları

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