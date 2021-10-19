Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaşlı gözlerle baktı - Haberler
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Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaşlı gözlerle baktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan'ın kayınpederinin tabutunu yaşlı gözlerle bakması dikkat çekti.

Dün hayatını kaybeden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan'ın kayınpederinin tabutunu yaşlı gözlerle bakması dikkat çekti.

Sümeyye Erdoğan daha sonra kayınvalidesi Canan Bayraktar ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan vatandaşlar ve ailenin yakınları, Sümeyye Bayraktar'ın acısını paylaşarak, Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar'a taziyelerini iletti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erdoğan cenazede böyle görüntülendi;

Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaşlı gözlerle baktı

Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaşlı gözlerle baktı

Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaşlı gözlerle baktı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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