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Sultangazi'de kamyonet kaldırıma çarpıp yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultangazi'de kamyonet kaldırıma çarpıp yan yattı

Sultangazi'de etkili olan yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarptı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de etkili olan yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet yan yatarken, sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 11: 30 sıralarında Sultangazi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Hamza Yerlikaya alt geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aykul idaresinde 06 DJ 9919 plakalı kamyonet sürücü Murat Aykul yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Sürücüsü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Aykul kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. Elektrik işçilerine ait olduğu öğrenilen kamyonet kasasında bulunan malzemeler başka bir araca taşındı. Kaza sonrası araç sürücüsü başka kazalar olmaması için kendi imkanlarıyla yolda güvenlik önlemi aldı. Kamyonet olay yerine çağrılan vinç ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

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