Süleyman Demirel Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, İstanbul'a giden yolcu uçağı kalktıktan 10 dakika sonra sol motorundaki arıza nedeniyle havalimanına acil iniş için kuleyle irtibata geçti. İçinde 50 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, piste iniş sırasında düştü.

Haber verilmesinin ardından olaya ilk olarak havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) birimi müdahale etti, ardından Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Havalimanı Müdürü Üzeyir Cihan, AA muhabirine, tatbikatın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce planlandığını söyledi.

Cihan, tatbikatın uçak kazası, uçak kaçırma, yangın ve doğal afet gibi konulara hazırlıklı olmak amacıyla yapıldığını dile getirdi.

Tatbikatla eksikliklerin giderileceğine dikkati çeken Cihan, "Çok verimli bir tatbikat oldu. Senaryo gereği kazanın gerçekleşmesinin ardından, havalimanı ARFF birimimiz hemen harekete geçti. Ardından diğer kurum ve kuruluşlara haber verilerek olay yerine intikalleri sağlandı. İlimizdeki tüm personelin bu tarz olaylara hazırlıklı olması açısından tatbikatlar çok önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.