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Sudan'da sivil protestocular nöbette

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sudan'da sivil protestocular nöbette

Sudan halkı başkent Hartum'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde oturma eylemiyle protesto ediyor.

Sudan halkı başkent Hartum'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde oturma eylemiyle protesto ediyor.

Yüzlerce kişi, mevcut Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı protesto ediyor. Ülke ekonomisinin kötü olduğu gerekçesi ile sokaklara dökülen Sudan halkı, başkent Hartum'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı. Yönetim karşıtı slogan atan Sudanlılar, 3 gündür Cumhurbaşkanı Saray'ında nöbet tutuyor. Günlerdir kurulan çadırlarda kalanlara ise yemek Hartum halkı tarafından gönderiliyor.

Eylemciler, Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan önderliğindeki geçiş yönetiminin son bulmasını talep ediyor. - HARTUM

Sudan'da sivil protestocular nöbette

Sudan'da sivil protestocular nöbette

Sudan'da sivil protestocular nöbette

Sudan'da sivil protestocular nöbette

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