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Sudan'da silahlı çatışma: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sudan'da silahlı çatışma: 4 yaralı

Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçleri ile bir grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçleri ile bir grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un Cebra bölgesinde güvenlik güçleri ile terör hücresi mensupları arasında silahlı çatışma çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hafif ve orta silahların kullanıldığı çatışmada, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, 2 saat önce başlayan çatışmaların devam ettiği bildirildi. - HARTUM

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