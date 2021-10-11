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Sudan'da Mevlit Kandili meydanlarda kutlanıyor

AA / Ahmed Osama Satti - Haberler | Güncel
Sudan'da Mevlit Kandili meydanlarda kutlanıyor

Mevlit Kandili, Sudan'ın başkenti Hartum'daki meydanlarda binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle idrak ediliyor.

Mevlit Kandili, Sudan'ın başkenti Hartum'daki meydanlarda binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle idrak ediliyor.

Başkent Hartum'un merkeziyle Bahri ve Umdurman bölgelerindeki mevlit meydanlarında zikir halkaları kuruldu, Hazret-i Muhammed'i öven kaside ve şiirler okundu, dualar edildi.

Hartum'daki Müslümanlar, kandilin manevi atmosferinden istifade etmek, stantlarda çocuklarına oyuncak ve tatlı almak için sabahın erken saatlerinden itibaren Umdurman'daki El Halife Meydanı'nı doldurdu.

"Mevlit, bayram olarak kutlanır"

"Mevlit Helvası" adıyla bilinen tatlının satıcısı Abdullah Muhammed Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diğer bayramlarda olduğu gibi Mevlit Kandili kutlamalarında da şeker ve tatlı önemli." dedi.

Hüseyin, mevlit kutlamalarına has tatlının, susam, nohut ezmesi ve Sudan fıstığından yapıldığını anlattı.

Mevlit Kandili kutlamalarına her yıl katıldığını söyleyen Hıdır Adem Muhammed, bu programların inançlarını kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

Hazret-i Muhammed'in ailesinin ve arkadaşlarının hayat hikayelerini dinlemek için geldiğini belirten Muhammed, "Çocuklarımızı da getiriyoruz. Tatlı ve oyuncaklarla mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Feyza Ahmed ise mevlidin kendisi için manevi bir mutluluk sebebi olduğuna değinerek, "Sudanlılar Peygamberi çok seviyorlar." ifadesini kullandı.

Mevlit kutlamalarına katılan Fadl İbrahim Hamdan da mevlidin büyük bir bayram olduğunu, anma etkinliklerinin Müslümanların İslami hafızasını yenilediğini kaydetti.

Sudan'da Hicri Rebiulevvel ayının ilk günü başlayan kutlamalar, 12 gün sürüyor.

AA / Ahmed Osama Satti - Son Dakika Haberleri
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