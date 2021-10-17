Sucu Kamil filmi konusu nedir? Sucu Kamil oyuncuları ve Sucu Kamil özeti! - Haberler
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Sucu Kamil filmi konusu nedir? Sucu Kamil oyuncuları ve Sucu Kamil özeti!

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Sucu Kamil filmi konusu nedir? Sucu Kamil oyuncuları ve Sucu Kamil özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sucu Kamil filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Sucu Kamil filmi hakkında Sucu Kamil konusu, Sucu Kamil özeti ve Sucu Kamil oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Sucu Kamil filminin detayları…

Sucu Kamil filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Sucu Kamil filmini izleyecek olanların merak ettiği Sucu Kamil konusu nedir, Sucu Kamil oyuncuları kimler ve Sucu Kamil özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUCU KAMİL FİLMİNİN ÖZETİ

Kamil ( Bülent Çolak ), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye ( Algı Eke ) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

SUCU KAMİL OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Yapımcı: AC FİLM

Senaryo: Caner Özyurtlu, Serkan Altuniğne

Oyuncular: Bülent Çolak (Sucu Kamil), Algı Eke (Merve), Ayşen Gruda (Sevgi)

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