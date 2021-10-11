'Su altının ormanları' biyoçeşitliliğin devamı için haritalandırılacak - Haberler
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"Su altının ormanları" biyoçeşitliliğin devamı için haritalandırılacak

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, ekolojik dengeyi koruyan ve "su altının ormanları" olarak bilinen deniz çayırlarının haritasının çıkarılmasına yönelik proje yürütülüyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, ekolojik dengeyi koruyan ve "su altının ormanları" olarak bilinen deniz çayırlarının haritasının çıkarılmasına yönelik proje yürütülüyor.

Karataş Belediyesinin, Akdeniz'in mavi sularındaki deniz çayırları ve biyoçeşitliliğe yönelik projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Akdeniz Koruma Derneği yetkililerinden oluşan 8 kişilik dalgıç ekip ilçede dalışlara başladı.

Proje kapsamında, bölgede bir süre dalış yapacak ekiplerin sunacağı raporla Karataş ilçesi açıklarındaki deniz çayırlarının haritası oluşturulacak.

Balıkların su altındaki yaşamı, biyoçeşitlilik ve sudaki oksijen seviyesi için önemli olan deniz çayırları, haritalarının çıkarılmasıyla koruma altına alınacak.

Haritanın elde edilmesiyle bölgedeki balıkçıların uyarılması ve deniz trafiğinin bu civarlarda en aza indirilmesi için bilgilendirmeler yapılacak.

"Deniz çayırlarının habitat ve faunaya faydaları var"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, Doğu Akdeniz'in korunması ve biyoçeşitliliğinin arttırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Dalgıç ekiplere su altında eşlik eden Topuz, deniz biyoçeşitliliğinin bir miras olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Karataş'ımızdaki deniz çayırlarına yönelik bir projemiz var. Bu projeyle var olan deniz çayırlarının ve deniz bitkilerinin haritalarını çıkaracağız, popülasyonlarına bakacağız. Deniz çayırlarını nasıl koruyabiliriz, nasıl arttırabiliriz, bununla ilgili çalışacağız. Deniz çayırları 'Akdeniz'in akciğerleri' diye adlandırılıyor. Hem habitat hem fauna anlamında inanılmaz derecede faydaları var, bu sebeple elimizden geleni yapacağız."

"Deniz çayırları, deniz ve dünyamız için çok önemli ekosistemlerdir"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Akçalı, belediyenin projesi üzerine çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Akçalı, deniz çayırlarının önemini vurgulayarak, "Deniz çayırlarının, şu anda da küresel bir sorun olan küresel iklim değişikliğiyle ilgili karbonu tutmakta çok önemli görevi var. Oksijen üretirler, diğer canlılar için barınak ve besleme alanı sağlarlar, kıyısal erozyonu engellerler ve suyun berrak kalmasını sağlarlar. Deniz çayırları, deniz ve dünyamız için çok önemli ekosistemlerdir." diye konuştu.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Alan da denizlerin korunması ve biyoçeşitliliğinin araştırılması üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Alan, Karataş ilçesinin deniz canlılığı için çok önemli konumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adana'nın Karataş ilçesi çok değerli bir ekosisteme sahip ve burası Adana'nın denize açılan penceresi. Çok güzel bir iklim ve çok güzel bir ekosistem. İki tarafı da nehirlerle ve dalyanlarla çevrili bir ekosistem ancak tüm dünya bilim insanlarının merak ettiği ama çok az çalışmanın yürütüldüğü bir ekosistem. Burada biyoçeşitlilikle ilgili çalışma yapıp veri toplamaya başlayacağız. Bu anlamda Karataş kıyıları için bir ilk olacak. Burada hedeflediğimiz türlerden bir tanesi de deniz çayırı türlerini bulmak çünkü bu türler ekosistem için çok değerli, balıkların yuvası, beslenme ve gizlenme alanı. Küresel iklim değişimi için belirleyici türler olup karbon depolayabilen türler. Bu türlerin Karataş'ta var olup olmadığını keşfetmek istiyoruz."

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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