Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı

Netflix'in yeni hiti Squid Game, hayran web sitelerinden bilgisayar oyunlarına kadar her şeyin içinde yer almış durumda. Bu popülerlik Squidgame lakalpı Twitch yayıncısı Lydia için sorun oldu. İçeriklerinin çoğunun Twitch platformunda olmasına rağmen, sosyal medya hesaplarında kullanıcı adı yüzünden sorun yaşıyor.

HESABININ KAPATILMASINDA BİRÇOK NEDEN OLABİLİR

Squid Game dizisi Twitch, Tiktok, Twitter ve Instagram'da bir fenomen haline geldi. Bu nedenle, yayıncının Instagram'ının son zamanlarda yasaklanmasının arkasında birçok neden olabilir.

İlk Twitch yayınını 2016 yılında yapan yayıncı Lydia, birkaç yıldır tanınmış yogscast grubunun bir parçası olmuştur. Bir yayıncı olarak birleşik yeteneği ve yogscast'in oyun toplulukları boyunca tanınabilir adı, bir süredir özverili bir takipçi kitlesine yol açtı.

REDDIT'TE HIZLA POPÜLER OLDU

Twitch hacklendikten kısa bir süre sonra, Squidgame sadece bir platformdaki hesap bilgileri hakkında endişelenmek zorunda kalmadı, aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde yasaklandıktan sonra potansiyel olarak Instagram'da da endişelenmek zorunda kaldı. Squidgame, sosyal medya platformundaki haksız yasağı nedeniyle Reddit'te hızla popüler oldu.

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"HESABIMA BİRÇOK KİŞİ GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Son zamanlarda, Netflix dizisi Squid Game, TikTok ve sosyal medyada yoğun bir şekilde popülerlik kazanırken dizinin hayranları potansiyel olarak diziyle aynı adı paylaştığı için Squidgaming'in Instagram hesabını hedef aldılar.

Lydia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Sanırım birçok kişi hesabıma giriş yapmaya çalışıyor veya hesabımı raporluyor (squidgame). Çok hoş değil. incelenmesi için başvurdum ve karar vermeleri için 24 saat beklemem gerekiyor. Hayatımı mahveden bu Squid Game hakkındaki makalem nerede? Bunun için büyük çekler alacağım

YAPILAN YARDIMLAR İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Lydia'nın hesabının haksız yere kapatılmasının ardından tüm takipçileri bu durumu Reddit'te paylaşarak gündem oluşturdular. Lydia'nın instagram hesabının kapatılmasından 72 saat sonra takipçileri sayesinde Instagram hesabına geri kavuştu ve Twitter'dan tüm retweetler, reddit yorumları ve instagram etiketlemeleri için teşekkür edip Instagram hesabına kavuştuğunu belirtti. Kendisine Squid Game ile alakalı birçok mesaj aldığını, kullanıcı adı ile ne yapacağını bilmeyen yayıncı Lydia, bu olanların tekrar yaşanmamasını diledi.

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