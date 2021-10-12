Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı

Netflix dizisi Squid Game'in popülerliğindeki artış nedeniyle "Squidgame" lakaplı Twitch yayıncısı Lydia'nın Instagram'ına birçok kişinin giriş yapmaya çalışması sonucunda hesabı askıya alındı.

Netflix'in yeni hiti Squid Game, hayran web sitelerinden bilgisayar oyunlarına kadar her şeyin içinde yer almış durumda. Bu popülerlik Squidgame lakalpı Twitch yayıncısı Lydia için sorun oldu. İçeriklerinin çoğunun Twitch platformunda olmasına rağmen, sosyal medya hesaplarında kullanıcı adı yüzünden sorun yaşıyor.

Squid Game dizisi Twitch, Tiktok, Twitter ve Instagram'da bir fenomen haline geldi. Bu nedenle, yayıncının Instagram'ının son zamanlarda yasaklanmasının arkasında birçok neden olabilir.

İlk Twitch yayınını 2016 yılında yapan yayıncı Lydia, birkaç yıldır tanınmış yogscast grubunun bir parçası olmuştur. Bir yayıncı olarak birleşik yeteneği ve yogscast'in oyun toplulukları boyunca tanınabilir adı, bir süredir özverili bir takipçi kitlesine yol açtı.

Twitch hacklendikten kısa bir süre sonra, Squidgame sadece bir platformdaki hesap bilgileri hakkında endişelenmek zorunda kalmadı, aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde yasaklandıktan sonra potansiyel olarak Instagram'da da endişelenmek zorunda kaldı. Squidgame, sosyal medya platformundaki haksız yasağı nedeniyle Reddit'te hızla popüler oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı

Son zamanlarda, Netflix dizisi Squid Game, TikTok ve sosyal medyada yoğun bir şekilde popülerlik kazanırken dizinin hayranları potansiyel olarak diziyle aynı adı paylaştığı için Squidgaming'in Instagram hesabını hedef aldılar.

Lydia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Sanırım birçok kişi hesabıma giriş yapmaya çalışıyor veya hesabımı raporluyor (squidgame). Çok hoş değil. incelenmesi için başvurdum ve karar vermeleri için 24 saat beklemem gerekiyor. Hayatımı mahveden bu Squid Game hakkındaki makalem nerede? Bunun için büyük çekler alacağım

Lydia'nın hesabının haksız yere kapatılmasının ardından tüm takipçileri bu durumu Reddit'te paylaşarak gündem oluşturdular. Lydia'nın instagram hesabının kapatılmasından 72 saat sonra takipçileri sayesinde Instagram hesabına geri kavuştu ve Twitter'dan tüm retweetler, reddit yorumları ve instagram etiketlemeleri için teşekkür edip Instagram hesabına kavuştuğunu belirtti. Kendisine Squid Game ile alakalı birçok mesaj aldığını, kullanıcı adı ile ne yapacağını bilmeyen yayıncı Lydia, bu olanların tekrar yaşanmamasını diledi.

Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Squid Game heyecanı oyun dünyasına da girdi! Ünlü gamerlar birbiriyle yarışmaya başladı

Squid Game heyecanı oyun dünyasına da girdi! Ünlü gamerlar birbiriyle yarışmaya başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Işıl Sergen Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Şenol Güneş Serdar Aziz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, Netflix dizisi Squid Game ile aynı ismi taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:38:28. #1.11#