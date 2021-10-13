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Squid Game Video Oyunu Yolda Olabilir!

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Squid Game Video Oyunu Yolda Olabilir!

Netflix'in rekorlar kıran yeni dizisi Squid Game video oyunu olarak da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Netflix'in rekorlar kıran yeni dizisi Squid Game video oyunu olarak da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Henüz geçtiğimiz günlerde yayına girmiş olmasına karşın tüm dünyada Squid Game rüzgarları esiyor. Netflix orijinal yapımı olan Kore dizisi kısa sürede platformun en çok izlenen dizisi olmayı başararak da önemli bir başarıya imza attı. Squid Game temalı her şey kapış kapış giderken diziden esinlenilmiş farklı yapımlar da karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük örneklerinden biri ise Roblox oyunları. Kullanıcıların kendi oyunlarını yaratabildikleri, aynı zamanda diğer kullanıcılar tarafından yaratılmış oyunları da oynayabildikleri platformda adeta bir Squid Game çılgınlığı yaşanıyor. Diziden ilham alan platform ilhamını diziden alan oyunlar tarafından adeta kuşatılmış vaziyette.

Netflix Bir Oyun Stüdyosunu Satın Aldı

Hal böyleyken elbette Netflix de duruma sessiz kalmadı. Yakın zamanda video oyunu dünyasına daha somut adımlar atan ve oyun stüdyosu satın alımları ile gündeme gelen Netflix oyun dünyasında elini güçlendirmeye kararlı. Platform bunun için bir Squid Game video oyunu planları olduğunu da açıklamış vaziyette. Henüz çok erken bir plan aşamasında olan projeyi geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından satın alınan bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Night School'un mu üstleneceği, projenin bambaşka bir gizemli geliştiriciye mi emanet edileceği, ne zaman çıkış yapacağı ve türünün ne olacağı gibi konular ise şimdilik gizemini koruyor. Bakalım Netflix'in bir sonraki çılgın projesi olan Squid Game video oyunu çıkışı ile birlikte dizinin yarattığı etkiyi oyun dünyasında da uyandırabilecek mi?

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