Squid Game nedir, ne anlatıyor? Squid Game nasıl oynanıyor;?

Netflix'in son zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Öyle ki 81 ülkede Netflix'in 1. sırasında yer aldı. Peki, Squid Game dizisinin bu kadar beğenilme sebebi ne? Squid Game nedir, ne anlatıyor?

SQUİD GAME NEDİR?

Squid Game RR: Ojing-eo Geim), Netflix'te yayınlanan Güney Koreli bir hayatta kalma drama televizyon dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor. Squid Game'de, her kesimden 456 kişilik bir grup, bir dizi çocuk oyununu oynamaya davet edilir ve 38,7 milyon ABD Doları ödül kazanma şansı elde eder.

KONUSU

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ? (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

Ana karakterler

• Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

• Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

• Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

• HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

• Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

• Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

• Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Yardımcı karakterler

• Yoo Sung-joo - Byeong-gi (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor.

• Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın.

• Kim Si-hyun (No. 244)

İnancını tekrar oyunda bulan bir papaz.

Küçük karakterler

• Lee Sang-hee (No. 017)

30 yılı aşkın deneyime sahip bir cam üreticisi.

• Kim Yun-tae (No. 069)

070 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu.

• Lee Ji-ha (No. 070)

069 numaralı kocasıyla Oyuna katılan bir oyuncu.

• Kwak Ja-hyoung (No. 278)

Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncu.

• Chris Chan (No. 276)

Tug of War turunda Seong Gi-hun'un grubuna katılan bir oyuncu.

Oyun personeli[değiştir | kaynağı değiştir]

• Gong Yoo Oyun için katılımcı toplayan bir satıcı rolünde (Bölüm 1 ve 9)

• Lee Byung-hun Ön Adam rolünde. (Bölüm 8 ve 9)

Siviller[değiştir | kaynağı değiştir]

• Wi Ha-joon, Hwang Jun-ho rolünde.

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

• Kim Young-ok, Gi-hun'un annesi rolünde.

• Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolünde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Kang Mal-geum, Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi rolünde.

• Park Hye-jin, Sang-woo'nun annesi rolünde.

• Park Si-wan, Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi rolünde.

İngilizce oyuncu kadrosu

• Seong Gi-hun - Greg Chun

• Stephen Fu - Cho Sang-woo

• Paul Nakauchi - Jang Deok-su

• Hideo Kimura - Oh Il-nam Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Vivian Lu - Kang Sae-byeok

• Rama Vallury - Abdul Ali

• Tom Choi - Ön Adam

• Donald Chang Hwang - Jun-ho

• Stephanie Komure - Han Mi-nyeo

• Yuuki Luna - Ji-yeong

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