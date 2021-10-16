Squid Game dizisindeki polis kim, gerçek adı ne? Wi Hajoon kimdir? Hwang Jun-ho karakteri gerçekte kim?
Son günlerde özellikle sosyal medyada gündem konusu olan tüm dünyada trend haline gelen yeni netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olanSquid Game dizisindeki polis kim, gerçek adı ne? Wi Hajoon kimdir? Hwang Jun-ho karakteri gerçekte kim? merak ediliyor. Peki, Squid Game dizisindeki polis kim, gerçek adı ne? Wi Hajoon kimdir? Hwang Jun-ho karakteri gerçekte kim?
9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Squid Game dizisindeki polis kim, gerçek adı ne? Wi Hajoon kimdir? Hwang Jun-ho karakteri gerçekte kim? İşte cevabı...
Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game karakterleri merak ediliyor. Dizide, kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren polis memuru karakteri en çok merak edilen ve sevilen karakterler arasında yer aldı. Karakterin Squid Game dizisindeki adı Hwang Jun-ho idi. Squid Game dizisindeki polis memurunun gerçek adı ise, Wi Ha-joon 'dur.
Wi Ha-jun 5 Ağustos 1991 doğumlu Güney Koreli bir aktör ve modeldir. Gonjiam: Haunted Asylum (2018) ve Midnight (2021) filmlerinin yanı sıra Something in the Rain (2018), Romance Is a Bonus Book (2019), 18 Again (2020 ) adlı televizyon dizisindeki rolleriyle tanınır ve en son Squid Game (2021) dizisinde rol almıştır. Squid Game dizisi ona uluslararası bir ün kazandırmıştır.
Kilo: 68kg
Boyu: 1.80
Burç: Aslan
Eğitim: Sungkyul Üniversitesi Tiyatro ve Film Bölümü
- Que Sera, Sera | Kang Tae Joo
- Bad and Crazy | "K"
- Squid Game | Joon Ho
- 18 Again | Ye Ji Hoon
- Soul Mechanic | Oh Yoo Min (bölüm 1,4)
- Romance is a Bonus Book | Ji Seo Jun
- Matrimonial Chaos | Im Shi Ho
- With Coffee | Lee Ha Min
- Something in the Rain | Yoon Seung Ho
- My Golden Life | Kim Ki Jae
- Goodbye Mr. Black | Ha Joon
- Shark: The Beginning | Jung Do Hyun
- Midnight | Do Sik
- Miss & Mrs. Cops | Woo Joon
- Gonjiam: Haunted Asylum | Ha Joon
- The Chase | Na Jung-Hyuk (genç)
- Anarchist from Colony | Koreli genç adam
- Eclipse | Jung Tae
- Bad Guys Always Die | Cha Myung Ho
- Coin Locker Girl | Woo Gon (genç)
Wİ HA-JOON Instagram hesabı: @wi__wi__wi
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