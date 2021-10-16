Sporun yeri ve zamanı yok

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir vatandaş seyir halindeki kamyonette kondisyon bisikletinin üzerinde spor yaptı.

Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki kondisyon bisikleti üzerinde spor yapan şahsın ilginç görüntüsü Adıyaman merkezde kaydedildi. Yenimahalle Abdulmusa Caddesi üzerinde ilerleyen kamyonet üzerindeki bisiklette spor yapan şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kamyonet üzerinde ortaya çıkan bu ilginç görüntü başka sürücüler tarafından kaydedildi. Ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonet bir süre sonra gözlerden uzaklaştı. - ADIYAMAN