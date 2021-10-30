Soylu: "Bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu: "Bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

TOKAT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Ak Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. (8 SON)

"Çok çalışmalıyız. Eğer gelecek nesilde gençlerimiz sizin karşılaştıklarınızla karşılaşırlarsa biz aşılıyız da onlar belki başa çıkamayabilirler. Onlara daha güçlü böyle işlerle karşı karşıya kalmayacakları ve bütün dünyaya ülkemizin gücünü anlatabilecekleri sözlerinin hüküm yerine gelebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber bırakmalıyız. Başladığımız işi yarım bırakmayalım"

"2023'te o akşamı çok merak ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yine o çaresiz halini o her zamanki mağlubiyetten sonraki yüz halini çok merak ediyorum. 2023'te bu kadroyla dava arkadaşlarımızla aziz milletimizin hizmetkarı olarak bir de 2023te Amerika ile Avrupa'yı merak ediyorum. O akşam ilk tebriği onlar yaparlar. Her zaman öyle yaptılar çünkü bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler"

Soylu: Bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler

Soylu: Bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler

Soylu: Bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

 AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

 Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title