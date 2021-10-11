Söylenti: Xbox Game Stüdyosu oyunların sadece üçte birini açıkladı - Haberler
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Söylenti: Xbox Game Stüdyosu oyunların sadece üçte birini açıkladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Söylenti: Xbox Game Stüdyosu oyunların sadece üçte birini açıkladı

Xbox Game Stüdyosu'nun önünde, Fable, Perfect Dark, Avowed, Bethesda'nın ise Starfield ve The Elder Scrolls 6 gibi gelecek oyunlarıyla birlikte birçok oyun geleceği bildirildi.

Önümüzdeki yıllarda gelecek olan birçok şeyi zaten biliyoruz, ancak Windows Central'dan Jez Corden'ın içeriden bilgisine göre, Xbox'ın yol haritasındaki oyunların sadece üçte birinin şimdiye kadar açıklandığı tahmin ediliyor.

İşte Corden'ın en son Xbox Two'da konuşurken söyledikleri:

"Bildiğim ve bilmediğim oyunlar olduğunu söyleyebilirim, çünkü Bethesda'nın genel olarak üzerinde çalıştığı hiçbir şeyi bilmiyorum, Jeff Grubb'un bahsettiği Hideo Kojima oyunu hakkında da bilgim yok ve gördüğüm yol haritasında olmayan diğer bazı oyunları da duydum, Şu anda oyunların yaklaşık üçte birinin Xbox Game Stuidos'tan duyurulduğunu söyleyebilirim."

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"Tabi ki bir sürü oyun üzerinde çalışıyorlar. Birçok oyun iptal edilmiş olabilir, ancak aldığım bilgilere göre oyunların alınacağını sanmıyorum. Şu an gelecek için çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı."

Corden'ın da belirttiği gibi, Xbox'ın pek çok bilinmeyen projesi olduğunu öğrenmek sürpriz değil, ancak üçte birinin tahmininin doğru olduğunu varsayarsak, önümüzdeki yıllarda birçok oyunu Xbox'ta görebileceğiz.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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