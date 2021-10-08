Sorgun'da öğrenci servisleri denetlendi

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde taşımalı eğitim yapan okul servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, şube müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Hasan Bakır ile jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taşımalı eğitim sistemine dahil olan minibüsler durdurularak, inceleme yapıldı.

Musa Öcal, AA muhabirine, 64 temel eğitim ve 21 lisede taşımalı eğitim yapıldığını dile getirerek, yol güzergahlarında başlayan denetimlerde sürücülerin maske, mesafe, hijyen, emniyet kemeri, araçların bakımı, temizliği, güvenlik sistemi ve araç muayeneleri gibi konularda uyarıldığını belirtti.

Eksiği olan servis sürücülerine, eksiklerini en kısa sürede tamamlamaları talimatı verildiğini ifade eden Öcal, "Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında rahatça gidip gelmelerini sağlamak üzere bu denetimleri yapıyoruz ve herhangi bir aksama yaşamıyoruz." dedi.