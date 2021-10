Sony State of Play etkinliğinde PS4 ve PS5 için yapılan tüm duyurular

Dün yayınlanan yeni bir State of Play canlı yayınında Sony PlayStation, PS5 ve PS4'e yönelik yaklaşan üçüncü taraf sürümleri için duyurulara ve güncellemelere odaklandı. Canlı yayında önceden duyurulan oyunlara yeni bakışların yanı sıra PlayStation'ın dünya çapındaki ortaklarından birkaçı açıklamalarda bulundu ve birçok yeni oyun tanıtıldı.

İşte Sony State of Play etkinliğinde tanıtılan yeni oyunlar.

DEATHVERSELET IT DIE

Deathverse Let It Die, oyuncuların PvPvE savaşında birbirleriyle savaşacakları bir hayatta kalma savaş arenası oyunudur. Saçma silahlar elde edin, karakterinizi özelleştirin ve kana susamış bir izleyici önünde zirveye çıkmak için savaşın.

WE ARE OFK

Indie pop grubu OFK'den dört arkadaşın nasıl bir araya gelip, hüsrana uğramadan ilk kayıtlarını çıkartmalarının hikâyesi. Hayaller, ilişkiler ve Los Angeles'ta hayatta kalma mücadelesi üzerine odaklanan, grubun kuruluşuyla ilgili interaktif bir dizi.

BUGSNAX

Güncelleme alacak Bugsnax, bağımsız oyun stüdyosu Young Horses tarafından geliştirilmiş bir macera video oyunudur. Oyunda, oyuncular gizemli bir adayı keşfediyor ve aynı adı taşıyan yarı böcek yarı atıştırmalık yaratıkları bulmaya ve yakalamaya çalışıyor.

FIVE NIGHTS AT FREDDIES: SECURTY BREACH

Eylül 2020'de PlayStation 5 Showcase'de resmileşti ve ardından geçen Şubat ayında State of Play'de gösterildi, Five Nights at Freddy's: Security Breach, çıkış penceresi hakkında önemli bilgiler ortaya çıkardı. Scott Cawthon'a göre oyunun PC ve PlayStation platformlarına yıl sonuna kadar gelmesi beklenmiyor.

DEATH'S DOOR

Çok güzel Zelda-esque yukarıdan aşağıya aksiyon RPG, Death's Door PS4 ve PS5'te çıkıyor! Bu oyunu seven insanlar için harika ve şahsen oynamak için heyecanlıyım. Ayrıca, ön sipariş için ücretsiz bir oyun elde edersiniz.

KARTRIDER: DRIFT

KartRider: Drift, arcade oyunlarının heyecanını, kartınız için geniş bir özelleştirme seçeneğini ve karakteriniz ve pistteki şiddetli rekabeti birleştiren oynaması ücretsiz tek yarış oyunudur.

THE KING OF THE FIGHTERS XV

KOF XV olarak da adlandırılan The King of Fighters XV, SNK tarafından geliştirilen yeni bir dövüş oyunudur. Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 17 Şubat 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu aynı zamanda The King of Fighters serisinde Unreal Engine 4 kullanan ilk oyundur.

FIRST CLASS TROUBLE

First Class Trouble, oyuncular kime güvenebileceklerini bulmaya çalışırken, yapay zekaya sahip lüks bir uzay yolcu gemisinde hayatta kalmak için savaşırken iş birliği ve aldatmayı harmanlayan çok oyunculu bir parti oyunudur.

STAROCEAN THE DIVINE FORCE

Star Ocean The Divine Force, Square Enix ve tri-Ace tarafından geliştirildi ve 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5'te piyasaya sürüldü. Oyunda bilim kurgu ve fanteziyi harmanlayan bir hikaye, zengin bir karakter ve yan hikaye serisi, kolay kontrollerle heyecan verici savaşlar sunan bir savaş sistemi ve daha fazlası yer alıyor.

LITTLE DEVIL INSIDE

Little Devil Inside, Neostream Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan yeni bir aksiyon-macera video oyunudur. Oyunun tek oyunculu ve kooperatif çok oyunculu modları, 19. yüzyıldan ilham alan bir dünyada canavarları ve doğaüstü olayları arayan kaşiflerin profesyonel ve kişisel yaşamlarını takip ediyor.

