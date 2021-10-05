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Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa Bir sanığa hapis, diğer sanıklara beraat istemi Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Değer Okşar'ın 5 yıla kadar hapsini,...

İSTANBUL (İHA) - Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

Bir sanığa hapis, diğer sanıklara beraat istemi

İSTANBUL - Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Değer Okşar'ın 5 yıla kadar hapsini, diğer sanıkların ise beraatlarını istedi.

Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Futbolcu Hugo Rodallega'nın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylediği beyanında, "Müvekkilin zararı giderilmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatlarından Fesih Delilere ise, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Rodallega müvekkilimi tanımadığını beyan etmiştir. Ancak Trabzonspor'dan gelen yazı ticari anlaşma olduğunu gösteriyor. Rodallega'nın transferiyle ilgili müvekkilimin görevlendirildiği de gelen yazı ile ortaya çıkmıştır" diye belirtti.

"Burada mağdur benim"

Sanık İskender Çam, futbolcu Manuel Modunda da Costa Trindade'nin kendisini dolandırdığını iddia ettiği savunmasında, "Ancak ona takım bulmam için bana yetki vermişti. Ben futbolcuların bizi gerçekten neden suçladıklarını bilmediğini düşünüyorum. Burada mağdur benim hala tahsilatımı alamadım" şeklinde konuştu.

Bir sanığa ceza, diğer sanıklara beraat istemi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Değer Okşar'ın, 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Modunda da Costa Trindade haklarında tanımadıkları kişilerce icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile tebligatları usulsüz olarak tebliğ eden iki posta memurunun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapisle cezalandırılması istenmişti.

Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa
İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri
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