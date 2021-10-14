Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika: Cinayetinde Ümitcan Uygun'un baş şüphelisi olduğu Esra Hankulu'nun ölüm raporu hazırlandı. Raporda 25 yaşındaki Hankulu'nun kafa travması ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Öte yandan tutuklu olarak yargılanan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünde de şüpheli olarak gündeme gelmişti.
Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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