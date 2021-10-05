Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 564 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 564 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 564 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI AŞAMASINDA DEĞİLİZ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yarın ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 73.23 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.34 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 73.23 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 45 MİLYON 454 BİN 130 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 214 bin 776 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 454 bin 130 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 586 bin 681 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 810 de yeni vaka tespit edilmişti.

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