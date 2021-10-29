Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 29 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 409 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229'dan 209'a düştü. İyileşen hasta sayısı 30 bin 846 olurken toplam 351 bin 373 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları ise tam 12 gün önceki seviye olan 24 bine kadar düştü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 209 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 846 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 373 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,18 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,24 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 355 bin 972 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 563 bin 435 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 114 bin 875 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken 25 bin 528 de yeni vaka tespit edilmişti.