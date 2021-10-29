Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 209 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 846 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 373 test yapıldı.

"BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,24 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,18 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,24 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 563 BİN 435 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 355 bin 972 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 563 bin 435 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 114 bin 875 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken 25 bin 528 de yeni vaka tespit edilmişti.

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