Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,01 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,09 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78.01 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 319 BİN 754 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 297 bin 93 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 418 bin 126 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 73 bin 439 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken 29 bin 643 de yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet