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Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs kaynaklı vefat sayıları düne göre düştü. 15 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 30 bin 694 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'den 181'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 513 olurken toplam 363 bin 536 test yapıldı. Bakan Koca, paylaşımında korona tablosunun yüksekliğine büyük harflerle yazdığı "YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR" sözleriyle dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 513 hasta taburcu olurken bugün363 bin 536 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88.29 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 75.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 709 bin 533'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 799 bin 554 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 199 bin 99 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 848 bin 660 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken 30 bin 709 da yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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