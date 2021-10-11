Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 861 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 15 test yapıldı.

"CEVABI BEKLENEN SORUYDU"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 74.81 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.91 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.81 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 46 MİLYON 435 BİN 265 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 565 bin 515 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 435 bin 265 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 775 bin 920 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken 28 bin 370 de yeni vaka tespit edilmişti.

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