Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 11 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 30 bin 563 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196'dan 188'e düştü. İyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olurken toplam 355 bin 15 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 861 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 15 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.91 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.81 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 565 bin 515 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 435 bin 265 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 775 bin 920 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken 28 bin 370 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
Servet Uzun
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