Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 10 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 370 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206'dan 196'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 772 olurken toplam 344 bin 280 test yapıldı. Bakan Koca, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?" sorusuna, "Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 772 hasta taburcu olurken bugün 344 bin 280 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.50 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 497 bin 626 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 245 bin 192 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 743 bin 404 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 645 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi

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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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