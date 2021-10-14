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Son dakika! Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Başaran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı öncesinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

- Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

BUDAPEŞTE - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı öncesinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı. Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Türk Konseyi üyeleri ve gözlemci devletlerin ulaştırmadan sorumlu bakanları ile Türk Konseyi Aksakallar Keneşi Türkiye Üyesi Binali Yıldırım onur konuğu olarak katıldı.

Bakanlar, pandemi sonrası dönemde Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Ulaştırma Koridoru boyunca ulaşım ve transit operasyonlarının kolaylaştırılması için alınması gereken önlemler, Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan Karavan Tanıtım Turu (Karavan Ticaret Kervanı) ve e-TIR, e-Permit ve e-CMR uygulamalarının hayata geçirilmesiyle üye devletler arasında taşıma ve transit prosedürlerinin dijitalleştirilmesini ele aldı. Toplantıda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Devletleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın da sonuçlandırılması planlanıyor.

Toplantıda Türk Konseyi Kardeş Limanları arasındaki işbirliğinin mevcut durumu, ileriye dönük projeksiyonları ve bunların Trans-Hazar Koridoru'nun geliştirilmesine katkıları hakkında bir sunum yapılacak. Toplantının sonunda Türkiye'nin Mersin Limanı ile Özbekistan'ın Evrensel Lojistik Hizmetleri (Taşkent), Akhtachi (Andijan) ve Termez Kargo Merkezi (Surkhandarya) arasında Türk Konseyi Üye Devletlerinin Limanları Arasında Kardeş Liman İlişkileri ve İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanması bekleniyor.

Son dakika! Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Son dakika! Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Son dakika! Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Son dakika! Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Başaran - Son Dakika Haberleri
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