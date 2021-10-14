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Bakan Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile görüştü

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bakanlıkta bir araya geldi.

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bakanlıkta bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ticari ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldik. Sayın Bakanın ülkemize gerçekleştirdiği bu ziyaret, Nikaragua'yı Türk iş dünyasının gündemine taşıyacaktır" dedi.


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