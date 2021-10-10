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Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yazlık evde yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yazlık evde yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre çiftçin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Olay, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kış aylarında Serik ilçesinde oturan ancak Korkuteli ilçesinde yazlıkçı olarak kalan Veli Dinçer (70) ve Dursun Dinçer (63) çiftine Antalya'da sigortacılık yapan oğulları Özgür Dinçer ile öğretmenlik yapan kızları ulaşamadı. Bunun üzerine mahalleye giden Özgür Dinçer, anne ve babasını kaldıkları evde hareketsiz halde buldu. Dinçer'in 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cenazeler, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından alınan çiftin cenazelerinin İmrahor Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin katılımı ile toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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