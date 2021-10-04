PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi, düzenlenen törende anıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 1993 yılında Pkk'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi, düzenlenen törende anıldı.

Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı konuşmada, hunharca gerçekleştirilen bu katliamın tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi.

Daltepe ve Kalkancık köyünde 28 yıl önce 37 kişinin, terör örgütü PKK tarafından acımasızca katledildiğini belirten Hasar, "Bu karanlık odaklar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç-beş aylık bebekler ile kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı şehit etti. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütüne karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

Programa, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fazlı Okur, İlçe Emniyet Amiri Umut Yazgan, İlçe Müftüsü Basri Bilgetay, AK Parti Şirvan İlçe Başkanı Fahrettin Zongur ve vatandaşlar katıldı.

PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı

PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Stefan Kuntz
Magazin Alişan Ezgi Mola Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Mehmet Topal Alex Teixeira
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:41:28. #1.11#