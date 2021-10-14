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Son dakika: Şanlıurfa'daki trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Son dakika: Şanlıurfa'daki trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika habere göre Şanlıurfa'daki trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'daki trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi yakınlarında otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Atçı ve Saime Zira'nın cenazeleri, Bozova ilçesi Bağlıca Mahallesi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Atçı ve Zira'nın cenazesi, mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suruç ilçesinde dün, Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobil ile henüz plakası tespit edilemeyen kepçe çarpışmıştı. Kazada sürücü Atçı ile otomobilde bulunan Saime Zira hayatını kaybetmişti. Yaralanan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira, hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri
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